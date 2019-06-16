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Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek.

Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek

Kapadokya'nın Ürgüp Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda 3-7 Temmuz'da düzenlenecek "Kapadokya Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali" kapsamında teknik toplantı gerçekleştirildi.
Gürcistan'dan halk oyunları gruplarının gösterileriyle başlayacak festivalde, bölgede hizmet veren 150 sıcak hava balonu 6 ayrı uçuş yapacak.

11 ülke 20 ayrı figürlü balonla katılacak
İlk kez düzenlenecek uluslararası festivale, ABD, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Japonya ve Meksika, 20 ayrı figürlü balonla katılacak.
Festivale, Nevşehir Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Avanos Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurumsal destek sağlayacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, herkesi, renkli görüntülere sahne olması beklenen festivale davet etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kapadokya
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