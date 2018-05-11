Peri bacaları ve rengârenk sıcak hava balonlarıyla dünya turizminin cazibe merkezi olan Kapadokya'ya bu yıl turist akını yaşanıyor. Ocak-Nisan aylarında Kapadokya'ya gelen turist sayısı, geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

Peri bacaları, eşsiz doğal kayalardan oluşan manzaraları, yeraltı şehirleri ve rengârenk sıcak hava balonlarıyla tüm dünyada haklı bir ün kazanan Kapadokya'ya bu yıl turist akını var. Bütün oteller dolu. Yılın ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 93 artış yaşanıyor.Nevşehir'in Göreme bölgesindeki müze ve ören yerlerini, yılın ilk dört ayında 705 bin 149 turist ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi ve Kaymaklı Yeraltı Şehri en çok ziyaret edilen turistik mekanlar.Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya'nın bu yıl turizmde zirveyi yakaladığını düşünüyor.Dolu dolu bir sezon yaşadıklarını söyleyen Durmaz'a göre, gelen bütün konuklar memnun ayrılıyor.