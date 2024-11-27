Kapadokya'da balon turları yeniden başladı

Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'da, olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Kasım'dan beri sıcak hava balon turları gerçekleştirilemiyordu.

Sıcak hava balonları, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde hava koşulları elverişli olduğunda yılda ortalama 220 gün uçuş yapıyor.

Hafta sonu başlayan kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine sıcak hava balon turları 6 gün sonra yeniden başladı. Sabah saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesinde ekiplerce hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu karla kaplı vadiler üzerinde manzaraya renk kattı.

Yükseklerde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman gözden kaybolup yeniden beliren balonlar, sıfırın altında 8 derece soğukta uçtu.

Balon turuna katılan İngiliz turist Rager Herbert, 4 gündür Kapadokya'daki turistik alanları gezdiklerini belirterek, sıcak hava balon turuna katılabilmek için bölgede konaklama sürelerini uzattıklarını söyledi. Herbert, balonla bölge semalarına yükselmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Angelina Leroy da Kapadokya'nın eşsiz bir görünüme sahip olduğunu, uzun süredir istediği balon turuna katılabilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.