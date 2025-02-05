Kapaklı’da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, gece saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanından ayrılan Vefa Şengül, Metin A. ve Y.E.K., dışarıda A.M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Vefa Şengül ve Metin A. ağır, Y.E.K. ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Vefa Şengül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Metin A.’nın yoğun bakımda olduğu, Y.E.K.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.