Kapalıçarşı’da 50 milyon dolarlık vurgun: Esnaflar 40 yıllık arkadaşlarına güvenip dolandırıldı

İstanbul Kapalıçarşı’da vatandaşlar, yıllardır hem esnaf hem arkadaş oldukları kuyumcu tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.

Atv Haber'de yer alan bilgiye göre; 40 yıllık Kapalıçarşı esnafı olan kuyumcu, borç aldığı nakit para ve altınlarla ortadan kayboldu. Yaklaşık 50 mağdurun olduğu ve toplam maddi kaybın 50 milyon doların üzerinde bulunduğu ifade edildi. Kuyumcunun ise kayıp olduğu bildirildi.

Mağdurlar, verdikleri borçlar için esnafa güvendiklerini ve çek, senet, imza almadıklarını, bu nedenle ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

Bir mağdur, “160 bin dolarlık pırlanta verdim. Ödeyeceğiz ödeyeceğiz diyorlar ama sahtekarlık yapıyorlar.”sözleriyle tepki gösterdi.

Başka bir mağdur ise zararını şu ifadelerle açıkladı:

“20 kilo altın, 945 bin dolar, 6 kilo da altın bozdum. 350 bin euro verdim.”

BU BENİM 40 YILLIK EMEĞİM

Yine mağdurlardan biri, yaşadığı şoku aktararak;

“Parmaklarım donuyordu. Zor kazandım. Ben bunlara parayı verdim. Bu benim 40 yıllık emeğim.” dedi.

Mağdurlar, dolandırıcı esnafın kaçmadan önce tehdit ve şantaj mesajları gönderdiğini iddia etti. Bir esnaf, kuyumcunun kendisini silahla tehdit ettiğini belirterek şu sözleri kullandı:

SİLAHLA YARALADI

“Kasaya geçti, bana silahını çekti. Arkamdan koştu. Silahla kafama vurup yardı.”

Mağdur esnaf, yaşadıkları ekonomik ve psikolojik yıkımın ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.