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Kapıkule'de TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, 15 kilometreye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 15 kilometreyi buldu.

Tır sürücüsü Selahattin Kahraman Gaziantep'ten yüklediği halıları Saraybosna'ya götürdüğünü belirtti.

"Yaklaşık 40 saattir kuyruktayız"
İstanbul'dan yüklediği tekstil yükünü Fransa'ya götüren Selahattin Biçer yaklaşık 40 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte işlerinin daha da zorlaştığını vurguladı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kapıkule #tır
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