Kapıkule’de korkunç kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı

Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük memuru Y.A., sahada araç kontrolü yaptığı sırada feci bir kaza geçirdi.

Olay, peron sırasında bekleyen arkadaki otomobilin aniden hareket etmesiyle meydana geldi. Kontrol yapan memur Y.A., öndeki araç ile arkadan gelen araç arasında sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan gümrük personeli için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı memur, yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"YANLIŞLIKLA İLERİ VİTESE TAKTIM"

Kazaya karışan yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün Türk vatandaşı bir gurbetçi olduğu tespit edildi. Sürücü, yaşanan kazaya aracındaki vites karışıklığının neden olduğunu savundu. Sürücünün ifadesinde, aracının otomatik vites olduğunu belirterek, geri vitese takacağını zannederken yanlışlıkla ileri vitese taktığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.