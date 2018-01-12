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Kapıyı açamayınca geri döndüler

Akyazı ilçesinde oto elektrikçiyi soymaya gelen 4 kişi taşla vurup yaklaşık 20 dakika boyunca uğraşmalarına rağmen kapıyı açamayınca geri döndü.

Kapıyı açamayınca geri döndüler

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde oto elektrikçiyi soymaya gelen 4 kişi taşla vurup yaklaşık 20 dakika boyunca uğraşmalarına rağmen kapıyı açamayınca geri döndü.
 
Olay, Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında meydana geldi. Bir minibüsle iş yerine gelen 4 kişi, iş yerinin yanındaki yakıt istasyonundaki görevliler hırsızlığı fark etmesin diye aracı çapraz bir şekilde park etti. 4 kişi, iş yerinin kapısını zorlamaya başladı. Uzun süre uğraşıp kapıyı açamayan hırsızlar bu kez kapı kilidine ellerine aldıkları taşla vurdu.

Camını kırdıkları kapının kilidini içeriden açmaya çalışan hırsızlar yine başarılı olamayınca içeriye girmekten vazgeçip geriye döndü.

Sabah iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine jandarma olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların kapıyı yaklaşık 20 dakika boyunca zorladıkları ve camı kırıp içeriye girmeye çalıştıkları görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #Akyazı
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