Kapıyı açtılar, gözlerine inanamadılar! Marmaris'teki o evden bir kamyon çöp, 30 kedi çıktı
Marmaris'te bir apartman dairesinden gelen kötü koku şikayeti, ekipleri harekete geçirdi. Yaşlı bir kadının yaşadığı evde yapılan incelemede yaklaşık bir kamyon dolusu çöp ve atığın yanı sıra 30'a yakın kedi bulundu. Sağlıksız koşullardaki hayvanlar barınağa teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Siteler Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartmanın birinci katında yer alan daireden uzun süredir kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen ekipler, dairede kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi.
Yapılan kontrolde dairenin içinde çok sayıda eşya, atık ve çöp bulunduğu tespit edildi. Kapının açılmasıyla birlikte evin yaşam alanlarının büyük bölümünün biriken atık ve eşyalarla dolu olduğu görüldü.
Durumun ortaya çıkmasının ardından adrese Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, zabıta ve veteriner ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler önce evde yaşayan yaşlı kadınla görüştü; kadın, temizlik çalışması yapılması konusunda ikna edildi. Ev sahibinin rızasının alınmasının ardından dairede biriken çöp ve kullanılmayan eşyaların dışarı taşınması için çalışma başlatıldı.
EVDEN BİR KAMYON ÇÖP, 30'A YAKIN KEDİ ÇIKTI
Temizlik sırasında evden neredeyse bir kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı. Çalışmalar sürerken dairede 30'a yakın kedinin yaşadığı belirlendi.
Bakıma muhtaç durumda oldukları değerlendirilen kediler ile sağlıksız koşullarda bulunan bir köpek, daha uygun şartlarda bakılabilmeleri için Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.
Mahalle sakinleri ise evde yaşayan yaşlı kadının sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evini temizleyemediğini, hatta kendi temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığını ileri sürdü.