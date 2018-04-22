Adana'da, tekerlekli sandalyesindeki cep telefonu "kapkaç" yöntemiyle çalınan engelli kadına cep telefonu verildi.

Adana'da tekerlekli sandalyesindeki cep telefonu "kapkaç" yöntemiyle çalınan yürüme engelli Ayşe Cingöz'e, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından cep telefonu hediye edildi.



Başkan Uludağ, cep telefonu çalınan yürüme engelli Cingöz'ü makamında kabul etti.



Böyle tatsız olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Uludağ, Cingöz'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yeni cep telefonu hediye etti.



Cingöz de Uludağ'a teşekkür ederek, "Telefon benim için çok önemli. Çünkü dışarıya çıktığımda kısa aralıkla ailemle görüşüyor ve irtibat sağlıyorum." ifadelerini kullandı.



Ayşe Cingöz, 16 Nisan'daki Adana'nın Seyhan ilçesindeki Mustafa Sarı Alt Geçidi'nden geçtiği sırada, tekerlekli sandalyesindeki cep telefonu kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalınmıştı.