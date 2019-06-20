Kaplumbağaların güvenliği de jandarmalara emanet. Kapadokya'da üreme dönemindeki kaplumbağalar karayoluna çıkıyor. Mehmetçik hem onların yaşamı hem yol güvenliği için devriye atıyor.

Kahraman Mehmetçik, vatan toprağında yaşayan her canlıyı koruyor.Kapadokya'daki kaplumbağalar da Jandarmadan soruluyor. Askerler hem küçük hayvanların hem de sürücülerin can güvenliğini sağlıyor.Kaplumbağalar, özellikle üreme dönemi olan mayıs ve haziran aylarında kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.Hayvan dostlarımız araçlar yüzünden ezilme tehlikesi yaşıyor. Onlar için jandarma ekipleri devriye görevi yapıyor.Bölgede daha önce kaplumbağaların yola çıkması kazalara neden olmuştu. Askerler, karşılaştıkları kaplumbağaları yolun dışına alarak sürücüler açısından da yol güvenliği alıyor.