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Kaplumbağanın kaldırımla imtihanı

Yol kenarına döşenen bordür taşını geçmeye çalışan bir kaplumbağanın zor anları ile devam ediyoruz. Bolu'da yapımı devam eden dinlenme tesisinin yoluna giren kaplumbağa kaldırımı geçerek çimlerin olduğu alana gitmek istedi. Ama bu hiç de kolay olmadı.

Kaplumbağanın kaldırımla imtihanı
Taşın arkasına geçmeye çalıştı.. Bir türlü yapamadı.. 

Ters döndü.. İmdadına gazeteci yetişti..

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bağlı Taşkseti beldesinde, yol kenarına döşenen bordür taşını geçmeye çalışan kaplumbağanın zor anları görüntülendi.

Yapımı devam eden dinlenme tesisinin yoluna giren kaplumbağa yeniden çimlerin olduğu alana geçmek istedi.

Yol kenarına döşenen yaklaşık 15 santimetre yüksekliğindeki bordür taşının arkasında geçmeye çalışan kaplumbağa dengesini kaybedip sırtüstü düşerek ters döndü. 

Kaplumbağayı görüntüleyen gazeteci, tek başına düzelemeyen kaplumbağaya eliyle yardım etti.

Bir süre daha bordür taşlarını geçmeye çalışan kaplumbağa, taşların arasında bulduğu boşluktan karşı tarafa geçmeyi başarabildi.


ulusla.com.tr
 
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