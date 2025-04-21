Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak!
Bahar aylarının gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyordu. Ancak nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), şimdi de gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.
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Kar yağışının ardından gelen bu yeni uyarı, güzel havaların özlemini çeken vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. MGM’nin paylaştığı tahminlere göre, bu illerde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.
Sağanak yağış beklenen 34 il şöyle:
Kütahya
Eskişehir
Afyonkarahisar
Denizli
Burdur
Isparta
Bolu
Ankara
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Kayseri
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Muş
Van
Bitlis
Siirt
Şırnak
Hakkari
MGM, özellikle sürücüleri yollarda dikkatli olmaları, su baskınlarına karşı vatandaşların önlem alması gerektiği konusunda uyardı. Yağışların zaman zaman dolu şeklinde de görülebileceği belirtiliyor.