Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak!

Bahar aylarının gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyordu. Ancak nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), şimdi de gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 1

Kar yağışının ardından gelen bu yeni uyarı, güzel havaların özlemini çeken vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. MGM’nin paylaştığı tahminlere göre, bu illerde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 2

Sağanak yağış beklenen 34 il şöyle:

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 3

Kütahya



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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 4

Eskişehir

Afyonkarahisar

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 5

Denizli
Burdur

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 6

Isparta
Bolu

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 7

Ankara

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 8

Kastamonu
Çankırı

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 9

Kırıkkale

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 10

Çorum
Amasya

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 11

Tokat

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 12

Sivas

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 13

Yozgat
Kırşehir

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 14

Nevşehir
Niğde

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 15

Kayseri
Gümüşhane

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 16

Trabzon

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 17

Rize

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 18

Artvin
Ardahan

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 19

Kars
Iğdır

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 20

Ağrı
Muş

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 21

Van
Bitlis

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Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak! - Resim: 22

Siirt
Şırnak
Hakkari


MGM, özellikle sürücüleri yollarda dikkatli olmaları, su baskınlarına karşı vatandaşların önlem alması gerektiği konusunda uyardı. Yağışların zaman zaman dolu şeklinde de görülebileceği belirtiliyor.

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