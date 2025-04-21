Kar bitti derken şimdi de sağanak: 34 ili sağanak yağış vuracak!

Kar yağışının ardından gelen bu yeni uyarı, güzel havaların özlemini çeken vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. MGM’nin paylaştığı tahminlere göre, bu illerde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.