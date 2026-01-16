Kar, buz, sis ve çığ geliyor... 16 Ocak hava durumu raporu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Balıkesir haricinde Marmara Bölgesi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yağışlı bir sistem etkisini gösterecek.