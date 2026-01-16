Kar, buz, sis ve çığ geliyor... 16 Ocak hava durumu raporu yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporu, yurdun büyük bölümünde kış şartlarının ağırlaşacağını ortaya koydu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Balıkesir haricinde Marmara Bölgesi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yağışlı bir sistem etkisini gösterecek.
Marmara ve kıyı şeridinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışlar, iç ve yüksek kesimlerde yerini kara bırakacak. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don olayları ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüş mesafesini düşürecek.
Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Balıkesir dışında kalan illerde yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.
İstanbul (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
Bursa (11°C): Öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak etkili olacak.
Çanakkale (14°C): Akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Kırklareli (8°C): Öğleden sonra yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.
EGE
Kıyı kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava hakimken, bölgenin doğusunda zamanla bulutlanma artacak ve kar yağışı görülecek.
İzmir (16°C) & Muğla (12°C): Parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar (8°C): Gece saatlerinden sonra kar yağışı başlayacak.
Denizli (13°C): Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya (17°C), Adana (14°C), Hatay (12°C): Parçalı ve az bulutlu.
Isparta (11°C): Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU
Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Genel olarak buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara (6°C): Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.
Eskişehir (6°C): Öğleden sonra kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar görülecek.
Kayseri (5°C): Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Konya (8°C): Gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Kıyı kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmura dönerken, iç kesimlerde kar etkili olacak. Kastamonu kıyıları ve Sinop'ta kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Bolu (4°C): Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Düzce (7°C): Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin yüksekleri zamanla kar yağışlı.
Sinop (8°C): Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak (8°C): Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve sisin yanı sıra çığ tehlikesi bulunuyor.
Trabzon (9°C) & Rize (8°C): Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı.
Samsun (8°C): Aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu.
Amasya (8°C): Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
DOĞU ANADOLU
Bölgenin kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar geçişleri yaşanacak. Buzlanma ve don olayı ile birlikte doğu kesimlerde çığ tehlikesi sürüyor.
Erzurum (-2°C): Aralıklı kar yağışlı.
Kars (-4°C): Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlı.
Van (-1°C): Kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı.
Malatya (4°C): Gece saatlerinde hafif kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Gaziantep (10°C): Parçalı bulutlu.
Diyarbakır (6°C), Batman (6°C), Mardin (6°C): Parçalı ve çok bulutlu.