Kar esareti: 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van’da dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi ancak 255 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Karla kaplanan yolları açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar esareti: 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Van’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla devam etti ve sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 98 mahalle ve 157 mezraya ulaşım sağlanamadı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde bu rakam 25 santimetreye kadar ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki ana caddelerde kar temizleme çalışmaları yapılırken, toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

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