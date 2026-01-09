Kar, fırtına ve soğuk hava kapıda: İstanbul için 'evden çalışın' çağrısı
Marmara Bölgesi ve İstanbul için yapılan son meteorolojik değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının sertleşeceğini gösteriyor. Meteoroloji ve AKOM'dan gelen fırtına, sağanak ve kar uyarılarının ardından uzmanlar da vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölgeyi etkisi altına alacak olumsuz hava koşullarına ilişkin verileri paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğleden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güney ve batı yönlerden fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yetkililer, beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
AKOM TARİH VERDİ: SAĞANAK VE KAR GELİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de 9-14 Ocak tarihleri arasında beklenen hava olaylarına ilişkin bir uyarı yayımladı.
AKOM açıklamasında, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtına, gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği" bildirildi.
Fırtınayla birlikte bölgede "Beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" bilgisi paylaşıldı.
SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
AKOM verilerine göre, fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyecek.
Çarşamba sabahına kadar sıcaklıkların -1 ile 4 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışların ise pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur, pazartesi ilk saatlerden itibaren ise yüksek kesimlerde kar ve yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.
UZMAN İSİMDEN KRİTİK TAVSİYE: KİMSEYE SÖZ VERMEYİN
Yaklaşan soğuk hava dalgası ve kar yağışı ihtimaline ilişkin İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.
Pazartesi gününü işaret eden Kadıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok"