Kar, fırtına ve soğuk hava kapıda: İstanbul için 'evden çalışın' çağrısı

Pazartesi gününü işaret eden Kadıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok"