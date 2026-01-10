Kar kalınlığı 1 metreyi aştı: 88 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'ın Başkale ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Beyaz esaretin boyutları sabah saatlerinde netleşti.
Van'ın Başkale ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte park halindeki araçlar kar yığınlarının altında kalarak kara gömüldü.
Yapılan ölçümlere göre kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.
88 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Yoğun yağış ulaşım ağında aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı 88 kırsal mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Belediye bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan yolları tekrar trafiğe açmak ve mağduriyeti gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
ESNAF TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ
Sabah saatlerinde dükkanlarını açan ilçe esnafı da karla mücadeleye katıldı.
İş yerlerinin önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyen esnaf, yürüttükleri bu çalışmayla belediye ekiplerine yardımcı oldu.