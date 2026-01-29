Kar, sağanak, fırtına... Hangi illerde sarı kod ilan edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Rapora göre Türkiye genelinde hava hareketliliği artarken, 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul'da gün boyu sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış hakim olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor.
Rüzgarın özellikle Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülecek. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında zaman zaman 80 km/saat hıza ulaşan fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Edirne (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kırklareli (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kocaeli (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim. Yağışların Kıyı Ege, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar (10°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
Denizli (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
İzmir (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgar fırtına şeklinde esecek.
Adana (16°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Antalya (15°C): Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay (14°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Isparta (10°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin kuzeydoğusu ile Kayseri, Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında fırtına, genelinde ise gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Ankara (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
Eskişehir (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
Konya (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.
Sivas (2°C): Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi, iç kesimlerde ise pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
Bolu (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
Düzce (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop (17°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya (14°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Artvin (11°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun (18°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon (17°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava hakim. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusundaki eğimli kesimlerde çığ riski sürüyor.
Erzurum (0°C): Çok bulutlu.
Kars (1°C): Çok bulutlu.
Malatya (3°C): Çok bulutlu.
Van (4°C): Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır (4°C): Çok bulutlu.
Gaziantep (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt (6°C): Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Şanlıurfa (14°C): Çok bulutlu.