Kar, sağanak, fırtına... Hangi illerde sarı kod ilan edildi?

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında zaman zaman 80 km/saat hıza ulaşan fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Edirne (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Kırklareli (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.