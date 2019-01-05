Yoğun kar yağışı Türkiye'nin birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. Yurt genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Muğla sahillerinde ise fırtına teknelere ve kıyıdaki işyerlerine zarar verdi.

Kış koşulları yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de kar yağışı nedeniyle kapanan 4 köy yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışının kentte bir süre daha etkili olması bekleniyor.



Kırklareli'de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kapanan yollardan 40'ı ulaşıma açılabildi. Demirköy ilçesinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu.



Kar yağışı gece saatlerinden itibaren Tekirdağ'ı da etkisi altına aldı. Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçeleri kardan etkilendi. Kentte kapanan yol yok ama ulaşım zaman zaman aksıyor.



Türkiye'nin en batısı gibi, Güneydoğu Anadolu da kar altında. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı 3-4 gündür etkili oluyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, ekiplerin kar mücadelesini yerinde inceledi.



Adıyaman'da ise sağanak yağış etkili oldu. Kahta ilçesinde birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Kahta-Adıyaman karayolunun birinci kilometresinde su giderleri tıkandı. Yaklaşık beş dönümlük alan adeta göle döndü. Bir inşaat alanındaki konteynırlar su altında kaldı. Karayolundaki araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Su birikintisi 5 saatlik çalışmayla tahliye edildi.



Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.



Bu görüntüler de Ege kıyılarından. Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu. Hızı 68 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 13 metrelik yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturdu. Sahildeki masa, sandalye ve iş yerleri de zarar gördü. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, yosun, poşet, karton gibi atıkları kıyıya sürükledi.



Sahildeki işyerleri saatlerce temizlik yaptı. Bazı işletmeciler masa ve sandalyelerini denize sürüklenmemesi için iple bağladı. Dalgalar işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı.



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