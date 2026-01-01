Kar tatili haberleri peş peşe geldi: 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?
Türkiye genelinde hayatı felç eden yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, eğitim takvimini değiştirdi. İşte valiliklerden yapılan son dakika açıklamaları ve eğitim-öğretime ara verilen illerin tam listesi...
Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, yeni yılın ilk haftasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sekteye uğrattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanma riski, valilikleri harekete geçirdi. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği tatil haberleri peş peşe gelirken, birçok ilde 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.
İşte valiliklerden yapılan son dakika açıklamaları ve eğitime ara verilen o illerin tam listesi...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla süreceğini bildirdi. Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu belirtilen açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."
ELAZIĞ
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle daha önce verilen 3 günlük araya bir yenisi eklendi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tatil kararını duyurdu.
Vali Hatipoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz"
ŞIRNAK
Şırnak genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim faaliyetlerine yarın da ara verildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan bilgilendirmede; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de 31 Aralık Çarşamba günü başlayan kar yağışının, 1 Ocak Perşembe günü şiddetini artırdığı ve hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı don riskinin oluştuğu bildirildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurularak İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün/yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ve kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemede ise şu detaylar paylaşıldı: Hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.
BOLU
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada kararın kapsamı şu şekilde duyuruldu:
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 2 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.”
KARS
Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla öğrencilere tatil kararını iletti. Polat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Çocuklar,
Yılın ilk güzel haberi sizler için😉
Bereketli kar yağışı nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü (yarın) okulları tatil ediyoruz.
✅ Karın tadını çıkarın, dikkatli olun, üşütmeyin! ☃️
✅Kitap okumayı da unutmayın.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yavuz, kentte eğitime verilen aranın uzatıldığını belirtti.
Vali Yavuz paylaşımında şunları kaydetti:
"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken eğitime yarın ara verildiği açıklandı. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kar kalınlığının yerleşim yerlerinde 1 metre, kırsal alanlarda ise 2 metreyi aştığı bilgisine yer verildi.
Meteorolojik verilere göre kar yağışının gece saatlerinde yoğunlaşacağı, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceği ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı belirtildi.