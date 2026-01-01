Kar tatili haberleri peş peşe geldi: 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

ŞIRNAK

Şırnak genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim faaliyetlerine yarın da ara verildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan bilgilendirmede; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.