Kar tatili haberleri peş peşe geldi: O illerde okullar yarın tatil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarılarının ardından Sivas ve Kilis’te peş peşe tatil kararları alındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verilirken, kamu personeline yönelik idari izin uygulaması başlatıldı.

SİVAS’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası Sivas Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada ayrıca:

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin,

Malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan personelin durumunun ise ilgili birimlerce değerlendirileceği ifade edildi.

KİLİS’TE EĞİTİME ARA, MOTOKURYELERE YASAK

Kilis’te de etkili olan kar yağışı nedeniyle benzer tedbirler alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 23 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda:

Halk eğitim merkezleri

Özel öğretim kursları

E-sınav merkezleri

Sürücü kursları

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

Kilis’te buzlanma riskine karşı ek önlemler de alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 23 Ocak 2026 Cuma günü motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Yetkililer, motosiklet ve scooter kullanıcılarını da dikkatli olmaları konusunda uyararak, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

MALATYA

Malatya Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle kamu personeline yönelik idari izin ile trafikte bazı kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Ayrıca anne ve babası çalışan, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de aynı tarihte idari izinli olacak

Sağlık, güvenlik ve 7/24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği bildirildi. Öte yandan yoğun kar yağışı ve don olayları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave önlemler alındı. Bu kapsamda 23 Ocak Cuma günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklandı.