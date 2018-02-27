Olumsuz hava şartları nedeniyle Valilik kararıyla eğitime bir gün ara verilen Edirne'de, çocuklar karla gönüllerince oynayarak eğlendi.

Edirne'de, kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, sokaklarda doyasıya karla oynadı.



Kentte, erkenden dışarı çıkarak karla oynayan çocuklar, soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.



Bazı çocuklar kar topu oynarken, bazıları da kızakla kaydı.



Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki çocuklar da karla kaplanan yokuşu kızak pistine çevirdi.



Leğen, poşet gibi malzemelerle yokuştan kayan çocuklar, kar tatilinin keyfini çıkarıyor.