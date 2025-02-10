Kar tatili! O ilçede okullar 1 gün kapalı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Açıklama Ordu Valiliği’nden geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar tatili! O ilçede okullar 1 gün kapalı
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Ordu’nun Akkuş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Açıklama Ordu Valiliği’nden geldi.

Valilik duyurusuna göre:
📌 11 Şubat Salı günü Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilecek.
📌 Engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Valilik, don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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