Kar tatili sevinci yarım kaldı: Kanala uçan otomobildeki kayıp 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

2 KİŞİ KURTULDU, ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Can pazarının yaşandığı kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak sürücü Halil Gündüz ile oğlu Ali Gündüz ve yeğenleri Mustafa Gündüz ile Ömer Gündüz, suya gömülen otomobilden çıkamadı.