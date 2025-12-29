Kar tatili sevinci yarım kaldı: Kanala uçan otomobildeki kayıp 3 çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulların tatil olmasıyla çocuklarını alıp eve dönen babanın aracı sulama kanalına uçtu. Dalgıç polislerin çalışması sonucu 3 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, kayıp sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.
Kaza, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, okulların tatil edildiğini öğrenen baba Halil Gündüz, Şanlıurfa merkezdeki yatılı okulda kalan oğlu ve yeğenlerini alarak köye dönmek üzere yola çıktı.
Evine yaklaştığı sırada kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Gündüz'ün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak tahliye kanalına devrildi.
2 KİŞİ KURTULDU, ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ
Can pazarının yaşandığı kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak sürücü Halil Gündüz ile oğlu Ali Gündüz ve yeğenleri Mustafa Gündüz ile Ömer Gündüz, suya gömülen otomobilden çıkamadı.
VİNÇLE ÇIKARILAN ARAÇTAN ACI HABER GELDİ
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu su altındaki otomobilin yeri tespit edildi. Halat bağlanarak vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan aracın içerisinde Ali Gündüz ile kuzenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.
VALİ AÇIKLADI: BABA HALA KAYIP
Olay yerinde incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Vali Şıldak, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını doğrularken, araç sürücüsü baba Halil Gündüz'e henüz ulaşılamadığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.