Türklerin ata sporlarından olan cirit, Kars'ta bembeyaz kar üzerinde kameralara yansıdı. Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistler, yüzlerce yıllık bu savaş oyununun yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

Kökleri Orta Asya'ya kadar uzanan, yüzlerce yıllık bir gelenek cirit. At sırtında savaş oyunu olarak bilinen cirit, Kars'ta kışın soğuğuna rağmen kar üzerinde oynanıyor.



Karslılar, eksi 10 derece soğuğa rağmen cirit tutkusundan vazgeçmiyor. Doğu Ekspresi'nin getirdiği yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, bu ata sporunun yaşatılmasına katkı sağlıyor.



Cirit tutkunu Karslılar, turistlerin ilgisinden memnun.



Cirit sporcuları dondurucu soğukta gün doğmadan hazırlıklara başlıyor. Önce atlarını hazırlıyor.



Rakibi affetmenin ödüllendirildiği ve erdem sayıldığı tek spor olan cirit, savaş oyunu olmasına rağmen centilmence oynanıyor.



Cirit sporu biniciyle atın bütünleştiği bir spor. Atlar Kasım ayından itibaren müsabakalara hazırlanıyor. Özenle besleniyor, tımarlanıyor. Cirit oyunu iki bölüm halinde oynanıyor. Devre arasında atlar sahada gezdirilerek dinlendiriliyor. Mücadelenin sonunda kazanan takım, kaybedeni kutluyor.







ulusal.com.tr