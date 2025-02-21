Kar ve buzlanma alarmı! Motosiklet ve scooterlara 2 günlük yasak

Sakarya’da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilik yeni tedbirler aldı. 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar ve buzlanma alarmı! Motosiklet ve scooterlara 2 günlük yasak
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Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önerdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakarya kar ve buzlanma
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