Kar ve buzlanma alarmı! Motosiklet ve scooterlara 2 günlük yasak

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önerdi.