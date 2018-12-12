Kars ve Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars ve Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.



Kars'ta dün başlayıp gece ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı halen aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı kent genelini beyaza bürürken özellikle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle kara yollarındaki sürücülere güçlük yaşattı.



Kars-Iğdır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri döndü, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi.



Söz konusu kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde ise yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle sürücüsü henüz belirlenemeyen 76 AAB 489 plakalı tır kayıp kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.



Aynı bölgede bir otomobil de yağış yüzünden kayıp yoldan çıkarak şarampole düştü. Kara saplanan aracın kurtarılması için ekipler çağrıldı.



Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışması başlattı.



Ardahan



Ardahan'da da akşam saatlerinde yeniden etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerdeki kara yollarında ulaşımı aksatıyor.



Sürücülere zor anlar yaşatan olumsuz hava koşullarına ilişkin Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı bildirildi.



Açıklamada, kentteki kara yollarının genelinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu, özellikle Ardahan-Şavşat yolunun Sahara, Ardahan-Posof yolunun Ilgar Dağı ile Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkilerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği belirtildi.



Tipinin yoğun olduğu yollarda zincirsiz geçişlere izin verilmezken, bazı sürücüler ilerlemek için tipinin dinmesini bekledi.