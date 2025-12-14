Kar ve tipi yolu kapattı! Saatlerce mahsur kaldılar

Palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar, Karayolları ve Macera Off-road ekiplerinin yoğun çalışmasıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Erzurum’un Tekman ilçesi yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, Karayolları ekipleri ile Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 2 bin 885 rakımlı Erzurum Tekman Palandöken geçidinde aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda kalan vatandaşlara ulaşmak ekipler için güçlükle sağlandı. Yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı.

Karayolları karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sırasında, riskli bölgede bulunan araçlar iş makineleri yardımıyla bulunduğu noktadan çekildi. Araçlarda bulunan vatandaşlar ise iş makineleriyle güvenli şekilde Erzurum merkeze ulaştırıldı.

OFF-ROAD EKİBİ YARDIMA KOŞTU

Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F.’ye ait araçların Erzurum Palandöken Tekman yolu istikametinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi. Vatandaşların yardım talebi üzerine, Tekman ilçesinde bulunan üç adet tam donanımlı Off-road aracı Recep Tepe sorumluluğunda kurtarma çalışması için yola çıktı.

Yoğun tipi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken Macera Off-road ekibi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde hareket etti. Ekiplerin yoğun ve dikkatli çalışması sonucunda mahsur kalan vatandaşlar bulundukları noktadan alınarak en hızlı ve en güvenli şekilde güvenli alana ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kar yağışı mahsur
