Kar yağışı Başkale’yi vurdu! Araçlar kara gömüldü, yollar ulaşıma kapandı
Van’ın Başkale ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımı durma noktasına getirirken araçlar kar altında kaldı; ekipler yolları açmak için aralıksız çalışıyor.
Van'ın Başkale ilçesi, etkili olan yoğun kar yağışının tesiri altına girdi. Yoğun kar, ilçe genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağışın şiddetiyle birlikte bölgede araçlar kar altında kalarak ilerleyemez duruma gelirken, toplam 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
11 KIRSAL NOKTAYA ERİŞİM DURDU
Başkale ilçesinde kaydedilen kar yağışı neticesinde sadece ilçe merkezindeki ulaşım değil, aynı zamanda 11 kırsal mahalle ve mezra yolu da trafiğe kapanmış durumda.
Kar kalınlığının ilçe merkezinde 10 santimetre seviyelerine ulaştığı, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi geçtiği belirlendi.
Bölgedeki karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yollarını tekrar açık hale getirebilmek için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.
Başkale'de dünün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran kar yağışı, özellikle sürücüler için zorlu anlara neden oldu. Yollarda biriken kar, araç trafiğini sekteye uğrattı.
Yoğun yağışa rağmen ilçe sakinlerinden bazıları, beklenen karın gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Vatandaşlardan Ferit Mamedi, kar yağışının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Başkale’de bu mevsimde ikinci kar yağışı oldu. Şu an güzel bir kar yağıyor. Kar yağışı bizi mutlu ediyor. Güzel geldi. Mutluyuz, inşallah daha fazla yağacak. Türkiye'de zaten su sorunu vardı. İnşallah hepimize hayırlı olur" şeklinde konuştu.