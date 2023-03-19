Kar yağışı başladı: İl il alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji hafta sonu için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yeni yağış dalgası geliyor. Birçok il için kritik uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu...
Yurdun birçok noktasında kar yeniden etkili oldu. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zirveye çıkıp karın tadını yaşamak isteyen vatandaşlar, yağışın aniden bastırmasıyla yolda kaldı. Vatandaşlar yolun açılmasını bekleyip zirveye çıkarken, kimileri ise zirveyi göremeden geri döndü.
Kazdağları’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice İlçesi yükseklerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mart ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar tarafından ise sevinçle karşılandı. Erken çiçek açan meyve ağaçları da kardan nasibini aldı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinin, Bursa bağlantı yolu olan bin 500 rakımlı Koca Yayla Geçidi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı trafiği felç etti.