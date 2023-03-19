Kar yağışı başladı: İl il alarm verildi

Kazdağları’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice İlçesi yükseklerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mart ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar tarafından ise sevinçle karşılandı. Erken çiçek açan meyve ağaçları da kardan nasibini aldı.