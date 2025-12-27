Kar yağışı Bolu Dağı’nda tehlike saçtı! 6 araç birbirine girdi!

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme trafik kazasına neden oldu. İstanbul istikametine seyir halinde olan 6 araç kayganlaşan zemin sebebiyle kontrolden çıkarak birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi, otoyolun İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.

İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Öte yandan kaza anı ve sonrası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.