Kar yağışı Kars'ta eşsiz manzaralar oluşturdu. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü şehirde, hidroelektrik santrali dondu. Ortaya çıkan traverter görüntüsü fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Kars kara teslim oldu. Kışın sert geçtiği il, beyaza büründü.



Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Belediye ve Özel İdare ekipleri çalışmalara başladı.



Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu Dereiçi mevkiinde bulunan hidroelektrik santrali dondu.



Barajda traverterleri andıran görüntüler oluşması başta fotoğrafçılar olmak üzere vatandaşlarında ilgisini çekti.







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