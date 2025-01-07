Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu! İşte o iller
8 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmiştir. Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte yanıtı...
8 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmiştir.
8 OCAK'TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TATİL OLAN İLLER
Çanakkale: Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 8 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacaktır.
Zonguldak: İl merkezi, beldeler, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilmiştir.
Kars: Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla beraber okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmektedir.
Sivas: Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas kent merkezi ile birlikte ilçe ve bağlı köylerde okullar tatil edilmiştir.
Van: Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. 7 Ocak 2025 Salı günü için ise henüz valilikten olumsuz hava koşullarına yönelik bir açıklama gelmemiştir.
Diğer illerdeki okulların tatil durumu hakkında valiliklerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamaları takip edilmelidir.
Öğrenciler ve veliler, bulundukları ilin valilik ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını izleyerek güncel bilgilere ulaşabilirler.