Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu! İşte o iller

Van: Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. 7 Ocak 2025 Salı günü için ise henüz valilikten olumsuz hava koşullarına yönelik bir açıklama gelmemiştir.