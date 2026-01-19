Kar yağışı ve fırtına etkisini artırıyor: Meteoroloji o şehirleri tek tek uyardı!
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor, birçok bölgede kuvvetli kar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı.
Yayımlanan rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
MGM verilerine göre yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, yer yer ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
Bölgede hava çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağışların kuvvetli olması, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Bursa: 5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Çanakkale: 4°C, çok bulutlu
İstanbul: 6°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, yağışlar kuvvetli
Kırklareli: 2°C, çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar
EGE
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kıyı Ege’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 0°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 8°C, parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı bölgede, iç kesimlerde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 14°C, parçalı bulutlu
Hatay: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgede çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu kesimler ile Karaman çevrelerinde aralıklı kar yağışı görülecek. Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.
Ankara: 1°C, çok bulutlu
Eskişehir: 0°C, çok bulutlu
Kayseri: -4°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Konya: 1°C, çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde çok bulutlu ve karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sinop çevrelerinde rüzgârın kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bolu: -1°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Düzce: 3°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Sinop: 6°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, yağışlar kuvvetli
Zonguldak: 3°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede çok bulutlu hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Amasya hariç tüm bölgede yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Amasya: 1°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Rize: 7°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, yağışlar kuvvetli
Samsun: 5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, yağışlar kuvvetli
Trabzon: 7°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, yağışlar kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı hava bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunurken, batı kesimlerde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Erzurum: -4°C, çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun kar
Kars: -6°C, çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun kar
Malatya: 0°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Van: 1°C, çok bulutlu, kar yağışlı, yağışlar kuvvetli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, doğu kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Batman: 3°C, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar
Diyarbakır: 0°C, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar
Gaziantep: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
Mardin: 0°C, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar