Kar yağışı ve fırtına etkisini artırıyor: Meteoroloji o şehirleri tek tek uyardı!

MGM verilerine göre yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, yer yer ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor.