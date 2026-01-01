Kar yağışı vites artırıyor: 2 Ocak’ta 16 ilimize lapa lapa kar yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2026 Cuma günü birçok şehirde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Doğu ve iç kesimlerde kuvvetli kar, beraberinde buzlanma ve çığ riski nedeniyle dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ikinci gününde yurt genelinde yağışların etkili olacağını duyurdu. Tahminlere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere 16 şehirde kar yağışı görülecek. Kuvvetli kar yağışı yaşanabilecek bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar yağışı beklenen iller şöyle:

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Erzurum

Muş

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Batman

