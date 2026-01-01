Kar yağışı vites artırıyor: 2 Ocak’ta 16 ilimize lapa lapa kar yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ikinci gününde yurt genelinde yağışların etkili olacağını duyurdu. Tahminlere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere 16 şehirde kar yağışı görülecek. Kuvvetli kar yağışı yaşanabilecek bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar yağışı beklenen iller şöyle: