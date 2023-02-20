Kar yolları doldurdu: Sivas'ta 124 köye ulaşım durdu

Yurdun bazı bölümleri yoğun kar yağışının etkisi altında. Birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler ise karla kapanan yolları açık tutmak için yoğun çaba sarfediyor.

Kar yolları doldurdu: Sivas'ta 124 köye ulaşım durdu

Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Kaynak: TRT Haber

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