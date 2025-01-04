Kara Kuvvetleri Komutanı sınırda

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınıra gitti Şanlıurfa ve Kilis'teki birliklerde incelemeler yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri de PKK'ya göz açtırmadı. Hakurk ve Gara bölgelerindeki PKK'lılar ateş altına alındı.



Bayraktaroğlu'nun adresi Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Akçakale'de konuşlu üs bölgesi oldu.



Bölgede bulunan komando birliklerine hitap eden Bayraktaroğlu, harekat alanlarında görevli birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme yaptı.



İnceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı servis etti.



Hudutta hareketli saatler yaşanırken sınır ötesindeki PKK'lılara da darbe indirildi.

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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