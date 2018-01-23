Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yalan bilgiler paylaşarak terör propagandası yapanlar hakkında 13 ilde soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 91 kişiden 3'ü tutuklandı.

Afrin harekatına karşı, PKK ve destekçilerinin yaptığı internet paylaşımları sıkı takibe alındı.



Operasyona dair gerçek dışı bilgi ve kara propaganda için sahte fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında 13 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.



Şu ana kadar 91 kişinin gözaltına alınıdğı operasyonlarda 3 tutuklama kararı çıktı. Gözaltına alınanlar arasında HDP il ve ilçe yöneticileri de var.



Kara propaganda amacıyla internet üzerinden yapılan paylaşımların hepsi de yalan bilgi ve sahte fotoğraflar. Mesajlarda genellikle daha önce yaşanmış farklı olayların fotoğrafları kullanılıyor.



Örneğin, PKK destekçisi hesaplardan yapılan bir paylaşımda "Türk tankının YPG'liler tarafından vurulduğu" iddia ediliyor. Gerçekte ise o fotoğraf 2016 yılında Yemen'de vurulan bir tanka ait.



Bir diğer yalan da "Türk Savaş uçakları Afrin'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldı" paylaşımı. Bu fotoğraf da gerçekte 26 Nisan 2016'da Kuveyt'te çıkan bir yangına ait.



PKK destekçilerin en çok paylaştığı "Afrin'de çocuklar öldürüyor" iddiası da tamamen yalan. Çünkü aynı fotoğraf 2017 Ağustosunda başka bir haberde de kullanılmıştı.



Afrin'de "Türk askeri esir alındı" adıyla paylaşılan bu fotoğraf da yalan. Çünkü fotoğraftaki kişiler Suriyeli muhaliflerin esir aldığı Hizbullahçılar.



PKK'lıların en sık paylaştığı yalanlardan biri de "Türk askeri yaralandı" görselleri. Örneğin ambulansa götüren bu asker fotoğrafı Afrin'de değil Manisa'da çekildi. Askerin hastaneye götürülme nedeni de gıda zehirlenmesi.





Ağrı ve Muğla'da tutuklama

Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir, HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven de yer aldı.



Ağrı'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de iki kişinin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmalarına hükmedildi.