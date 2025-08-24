Kara yollarında bakım alarmı: İşte yurt genelinde trafiğe kapatılan güzergahlar

Türkiye genelinde kara yollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta trafik akışı yavaşlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları çağrısında bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kandıra-İzmit Doğu kavşaklarının 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen istikametinde yolun sol ve orta şeridi kapatıldı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu’nun 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü’nde süren çalışmalar kapsamında Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki Başpınar Viyadüğü’nde yürütülen çalışmalar sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında yapılan viyadük ayağı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü kapalı. Ulaşım, Kütahya yönünde iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden veriliyor. Ordu-Fatsa yolunun 11-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-64. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında yol kısa süreli aralıklarla kapatılarak tek şeritten kontrollü geçişe izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa yönü kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle de ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

