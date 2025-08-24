Kara yollarında bakım alarmı: İşte yurt genelinde trafiğe kapatılan güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kandıra-İzmit Doğu kavşaklarının 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen istikametinde yolun sol ve orta şeridi kapatıldı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu’nun 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü’nde süren çalışmalar kapsamında Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki Başpınar Viyadüğü’nde yürütülen çalışmalar sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında yapılan viyadük ayağı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü kapalı. Ulaşım, Kütahya yönünde iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden veriliyor. Ordu-Fatsa yolunun 11-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-64. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında yol kısa süreli aralıklarla kapatılarak tek şeritten kontrollü geçişe izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa yönü kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle de ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.