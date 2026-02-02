Kara yollarında bakım çalışması! İşte trafiğin kontrollü sağlandığı noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülkenin farklı noktalarında sürdürülen altyapı çalışmalarına dair yol durumu bültenini yayınladı. Sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde yavaş seyretmeleri ve uyarı levhalarına riayet etmeleri istendi.

İşte il il, bölge bölge yollardaki son durum:

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tarsus Doğu ile Adana Kuzey kavşakları arasında kalan 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple bölgedeki ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Ege Bölgesi'nde ise İzmir-Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında İzmir-Aydın istikametindeki Güney-1 Köprüsü ile Aydın-İzmir istikametindeki Kadıköy Köprüsü'nün bazı şeritleri trafiğe kapatıldı. Akış, açık olan diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ayrıca Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

Başkent istikametini kullanan sürücülerin özellikle dikkatli olması gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara yönünde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım, sol şeritten ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Akdeniz'in iç kesimlerinde ise Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapım çalışmaları bulunuyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde iki önemli noktada çalışma var. Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometreleri arasında ise kablo ve mekanik tesisat montajı yapılıyor. Bu uzun hat boyunca bölünmüş yolun her iki yönünde de trafik tek şeritten kontrollü olarak işliyor.

Doğu Anadolu'da ise Tuzluca-Iğdır yolunun 10-16. kilometrelerini kapsayan Tuzluca şehir geçişinde yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin bölgedeki işaretçilere uyması büyük önem taşıyor.

Trakya hattında, Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yapılıyor. Turizm merkezi Bodrum'a gidenler için ise Bodrum-Milas yolunun 8-10. kilometrelerinde kaldırım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidildi. Ulaşım diğer şeritten sağlanırken, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bu rotaları kullanacak vatandaşların, planlamalarını yol durumuna göre yapmaları tavsiye ediliyor.