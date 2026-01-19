Kara yollarında bakım ve onarım alarmı: Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri gerektiğini belirtti. Yetkililer, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bültene göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarımı yapılıyor. Çalışma nedeniyle otoyolun Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ege Bölgesi'nde ise Selçuk-Kuşadası yolunun ilk 4 kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Başkent ve çevresindeki yollarda da önemli düzenlemeler var. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca Kulu-Cihanbeyli yolunun Kulu Bölge Hastanesi ile Dinek Kavşağı arasında kalan 2-4. kilometrelerinde de çalışmalar sürüyor.

Antalya-Alanya yolunun Kocayatak Kavşağı mevkiindeki 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları bulunuyor. Adıyaman-Araban güzergahının 10-14. kilometrelerinde ise ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Karadeniz hattında, İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde yapılan genişletme ve onarım işlemleri nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak ilerliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-27. kilometrelerinde ise ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.