Kara yollarında çalışma alarmı: Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel bülteni yayınladı. Birçok ana arterde trafik akışı değişti, bazı noktalarda otoyol girişlerine izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücüleri yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
İşte kara yollarında son durum:
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne (SGS) dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde ise Mahmutbey Batı Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzlerinin onarımı yapılıyor. Çalışma sebebiyle bölgede şerit daraltmasına gidildi.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsünde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışma süresince Denizli istikametinden gelen araçların otoyola girişine izin verilmiyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde devam eden otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Samsun istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde, Akçaabat şehir geçişinde yapılacak yaya kaldırımı çalışmaları sebebiyle ulaşım Akçaabat-Trabzon yönünde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu: 2-3. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tokat-Niksar Yolu: 3-8. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Simav-Abide Yolu: 50-51. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.
Narlı-Pazarcık Yolu: 9-12. kilometrelerde (Pazarcık çevre yolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Silvan-Bingöl Ayrımı: Yolun 71-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer şeritten iki yönlü izin veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı