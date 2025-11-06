Kara yollarında çalışma alarmı! Sürücüler dikkat: İşte kapalı ve kontrollü güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde süren yol çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanırken, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin yavaş seyretmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. KGM'nin yol durumu bültenine göre, çok sayıda ilde ulaşım alternatif güzergahlardan veya kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu üzerinde bulunan Samsun Kavşağı Köprüsü'nde, genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle havalimanı istikameti trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ayrıca, Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Adana-Mersin Otoyolu'nda bulunan Liman Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Liman D Kapısı çıkışına (İsmet İnönü Bulvarı) yönlendiriliyor.

Ege Bölgesi'nde ise Söke-Kuşadası yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde de yapım çalışması mevcut. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Doğu Anadolu'da ise Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

KGM, bazı yollarda ulaşımın kontrollü sağlandığını duyurdu. Fatsa-Aybastı yolunun 41-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, Seydikemer-Söğüt yolunun 0-13. kilometreleri ile Hadim-Alanya yolunun 5-22. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

