Kara yollarında çalışma alarmı: Sürücüler dikkat, işte kapanan şeritler ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanındaki kritik güzergahlarda devam eden bakım ve onarım çalışmalarına dair son dakika bültenini yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında çalışma alarmı: Sürücüler dikkat, işte kapanan şeritler ve alternatif güzergahlar
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteni, ülkenin farklı bölgelerindeki mevcut yol durumunu ayrıntılı olarak bildirdi.

EGE VE AKDENİZ'DEKİ ŞERİT KISITLAMALARI

İzmir Çeşme Otoyolu ile bu güzergâha ait bağlantı yollarında devam eden üstyapı çalışmaları sebebiyle önemli bir düzenleme yapıldı. Çeşme istikametine giden araçlar için Narlıdere Kavşağı mevkisinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimdeki araç trafiği, sadece sol ve orta şeritten sürdürülüyor.

Akdeniz bölgesinde ise Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları arasında, 0 ile 1. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı denetimli olarak sağlanıyor.

Edirne-İstanbul güzergâhının 18 ve 20. kilometreleri arasındaki alanda, tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütüldüğünden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi önem arz ediyor.

Ankara'yı Samsun'a bağlayan D200-13 numaralı yolun 29. ve 30. kilometreleri arasında, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları gerekçesiyle Ankara istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU’DA ÇİFT YÖNLÜ AKIŞ

Sinop'tan Samsun yönüne uzanan yolun 61 ve 64. kilometrelerinde icra edilen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla, bu mevkideki ulaşım, Samsun yönünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Balıkesir ile Kepsut arasındaki yolun 0. ve 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle anayol trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Oyalı ayrımı-Cizre yolunun 42 ve 47. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, sağ şeritten çift yönlü devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pınarbaşı ilçesinden Göksun'a giden yolun 35 ile 37. kilometrelerinde gerçekleştirilen menfez çalışması yüzünden, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kelkit ve Erzincan il sınırı arasındaki yolun 57. ile 58. kilometrelerindeki sanat yapıları bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, Erzurum-Erzincan istikametine giden yolda sağ şerit kapatıldı. Bu güzergâhta ulaşım, yalnızca sol şeritten izin verilerek sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin güzergâhının 62. kilometresinde yer alan Sümbüllü 4 Tüneli'nde sürdürülen elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle trafik akışı, saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleriYurt
MasterChef’te eleme gecesi: Gözyaşlarıyla veda ettiMasterChef’te eleme gecesi: Gözyaşlarıyla veda ettiMedya

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
Ateşkes yine ihlal edildi!
İstanbul’da işletmelere sıkı takip başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kalkıyor
Zehirlenme vakaları sonrası bakanlık harekete geçti
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı
Jandarmanın operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
Süreç Komisyonu cuma günü toplanıyor
Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi
Çok Okunanlar
Böcek ailesinin ölümünde kritik detay: Otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı Böcek ailesinin ölümünde kritik detay: Otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
20 Kasım'da hava durumu nasıl? 20 Kasım'da hava durumu nasıl?
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
MasterChef’te eleme gecesi: Gözyaşlarıyla veda etti MasterChef’te eleme gecesi: Gözyaşlarıyla veda etti
Kara yollarında çalışma alarmı Kara yollarında çalışma alarmı