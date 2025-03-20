Kara yollarında çalışmalar devam ediyor: Hangi güzergahlarda trafik etkilenecek?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında kalan 79-85. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Edirne istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

TAG OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu güzergahta kontrollü geçişe dikkat etmeleri gerekiyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANIMI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik her iki yönde servis yollarına yönlendiriliyor. Sürücülerin hızlarını azaltmaları ve yönlendirmelere uymaları önem taşıyor.

ORTACA DEVLET HASTANESİ KAVŞAĞINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde, Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Özellikle bölgeyi kullanan sürücülerin yoğun saatlerde alternatif güzergahları değerlendirmesi öneriliyor.

KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki (Sızma Mahallesi mevkii) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami özen göstermeleri gerekiyor.

BURSA-ESKİŞEHİR YOLUNDA TRAFİK DÜZENİ DEĞİŞTİ

Bursa-Eskişehir yolunun 34. kilometresinde, Çandır Köprüsü'nde yapılan genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor.

ADIYAMAN-ŞANLIURFA VE KAYSERİ-NİĞDE YOLLARINDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometreleri ile Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle, trafik bu bölünmüş yolların bir bölümünden çift yönlü olarak devam ediyor.

KARABÜK-ESKİPAZAR YOLUNDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı’nda süren düzenleme çalışmaları nedeniyle, trafik bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

TRABZON-MAÇKA YOLUNDA KÖPRÜ YAPIMI

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde süren köprü yapım çalışmaları kapsamında, Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.