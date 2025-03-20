Kara yollarında çalışmalar devam ediyor: Hangi güzergahlarda trafik etkilenecek?
Türkiye genelinde kara yollarında devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında kalan 79-85. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Edirne istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
TAG OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ GEÇİŞ
TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu güzergahta kontrollü geçişe dikkat etmeleri gerekiyor.
ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANIMI
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik her iki yönde servis yollarına yönlendiriliyor. Sürücülerin hızlarını azaltmaları ve yönlendirmelere uymaları önem taşıyor.
ORTACA DEVLET HASTANESİ KAVŞAĞINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde, Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Özellikle bölgeyi kullanan sürücülerin yoğun saatlerde alternatif güzergahları değerlendirmesi öneriliyor.
KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki (Sızma Mahallesi mevkii) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami özen göstermeleri gerekiyor.
BURSA-ESKİŞEHİR YOLUNDA TRAFİK DÜZENİ DEĞİŞTİ
Bursa-Eskişehir yolunun 34. kilometresinde, Çandır Köprüsü'nde yapılan genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor.
ADIYAMAN-ŞANLIURFA VE KAYSERİ-NİĞDE YOLLARINDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ
Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometreleri ile Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle, trafik bu bölünmüş yolların bir bölümünden çift yönlü olarak devam ediyor.
KARABÜK-ESKİPAZAR YOLUNDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı’nda süren düzenleme çalışmaları nedeniyle, trafik bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
TRABZON-MAÇKA YOLUNDA KÖPRÜ YAPIMI
Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde süren köprü yapım çalışmaları kapsamında, Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı