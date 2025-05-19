Kara yollarında çalışmalar devam ediyor: İşte kapalı ve kontrollü yollar

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Gaziantep istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Çalışmaların birkaç gün daha devam etmesi planlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu, Aydın-İzmir istikameti arasında süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 0-4. kilometreler arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım sağ şeritten devam ediyor. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik uyarılarına uymaları önem taşıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerinde yapılan yol çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor. Çalışmalar süresince trafik akışının kontrollü olarak devam edeceği belirtildi.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü olarak sürdürülüyor. Özellikle bu güzergahı kullanan sürücülerin hız limitlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometreleri ile Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 26-37. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Özellikle gece sürüşlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde yer alan Eskipazar Mermer kavşağındaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çalışmaların birkaç hafta daha süreceği tahmin ediliyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde, Maden şehir geçişinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Alternatif güzergah kullanımı öneriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerinde, Çatalzeytin mevkiinde köprü imalatı malzeme nakli nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.