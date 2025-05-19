Kara yollarında çalışmalar devam ediyor: İşte kapalı ve kontrollü yollar
Türkiye genelinde devam eden yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Gaziantep istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Çalışmaların birkaç gün daha devam etmesi planlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu, Aydın-İzmir istikameti arasında süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 0-4. kilometreler arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım sağ şeritten devam ediyor. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik uyarılarına uymaları önem taşıyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerinde yapılan yol çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor. Çalışmalar süresince trafik akışının kontrollü olarak devam edeceği belirtildi.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü olarak sürdürülüyor. Özellikle bu güzergahı kullanan sürücülerin hız limitlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometreleri ile Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 26-37. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Özellikle gece sürüşlerinde dikkatli olunması gerekiyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde yer alan Eskipazar Mermer kavşağındaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çalışmaların birkaç hafta daha süreceği tahmin ediliyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde, Maden şehir geçişinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Alternatif güzergah kullanımı öneriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerinde, Çatalzeytin mevkiinde köprü imalatı malzeme nakli nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı