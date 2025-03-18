Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları arasındaki 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım Edirne yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU İÇİN UYARI

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Aydın Güney Kavşağı’nda, Aydın-Muğla devlet yolundan çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, bu güzergahta Aydın şehir merkezini kullanarak yollarına devam edebilecek.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALMASI

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı'nın sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Bu bölgede ilerleyen sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri gerekiyor.

ELMALI-FİNİKE YOLUNDA PATLATMALI ÇALIŞMA

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometreleri arasında (Göltarla mevkisi) saat 10.00-17.00 arasında patlatmalı kazı çalışması gerçekleştirilecek. Bu saatler arasında trafik kontrollü olarak sağlanacak.

HATAY İSTİKAMETİ KAPALI

Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasındaki 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Hatay istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülecek.

SAMSUN ÇEVRE YOLU'NDA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILACAK

Samsun çevre yolunun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımındaki Yeşilkent Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ankara yönünden Sinop istikametine gitmek isteyen sürücüler, Otogar Kavşağı’nı kullanarak yollarına devam edebilecek.

ALANYA-GAZİPAŞA YOLUNDA KISITLI TRAFİK AKIŞI

Alanya-Gazipaşa yolunun 11-12. kilometrelerinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması nedeniyle saat 12.00-13.00 arasında sürücüler Yeşilöz-Kahyalar yoluna (Eski Alanya-Gazipaşa yolu) yönlendirilecek.

BURSA-ESKİŞEHİR YOLUNDA GEÇİCİ KAPATMA

Bursa-Eskişehir yolunun 34. kilometresindeki Çandır Köprüsü’nde, genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

KAYSERİ-NİĞDE YOLUNDA TRAFİK İKİ YÖNLÜ AKACAK

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanacak.