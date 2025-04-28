Kara yollarında dikkat! Birçok bölgede trafik akışı değişti

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 86-91. kilometrelerde üstyapı çalışmaları yapıldığını duyurdu. İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA BUHARKENT ÇIKIŞI KAPANDI

Aydın-Denizli Otoyolu'nda ise Buharkent bağlantı yolunda üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın yönündeki Buharkent çıkışı trafiğe kapatıldı.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLUNDA İKİ YÖNLÜ ULAŞIM

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Gaziantep yönünden iki yönlü olarak veriliyor.

ALANYA TÜNELLERİNDE BAKIM

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Alanya tünellerinde yapılan bakım çalışmaları sebebiyle, 09.00-17.00 saatleri arasında Alanya-Antalya yönünde bir şerit ulaşıma kapatılacak. Sürücülerin bu bölgede trafik işaretlerine dikkat etmesi isteniyor.

KIRIKKALE-KONYA YOLU KONTROLLÜ AÇIK

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasında devam eden toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle, Kırıkkale-Konya istikameti kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

YOZGAT-KIRIKKALE YOLUNDA YENİLEME ÇALIŞMASI

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerinde yapılan yol çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

MALATYA-GÖLBAŞI DEVLET YOLUNDA ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Malatya-Gölbaşı Devlet Yolu'nda 16-19. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sürdürülüyor.

RİZE-İYİDERE YÖNÜ TEK ŞERİTTE

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

KARAMAN-ERMENEK YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

BATMAN-SİİRT YOLUNDA ŞERİT DARALMASI

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Batman-Siirt yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.