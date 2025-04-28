Kara yollarında dikkat! Birçok bölgede trafik akışı değişti
Türkiye genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi ve yavaş gitmesi gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 86-91. kilometrelerde üstyapı çalışmaları yapıldığını duyurdu. İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA BUHARKENT ÇIKIŞI KAPANDI
Aydın-Denizli Otoyolu'nda ise Buharkent bağlantı yolunda üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın yönündeki Buharkent çıkışı trafiğe kapatıldı.
TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLUNDA İKİ YÖNLÜ ULAŞIM
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Gaziantep yönünden iki yönlü olarak veriliyor.
ALANYA TÜNELLERİNDE BAKIM
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Alanya tünellerinde yapılan bakım çalışmaları sebebiyle, 09.00-17.00 saatleri arasında Alanya-Antalya yönünde bir şerit ulaşıma kapatılacak. Sürücülerin bu bölgede trafik işaretlerine dikkat etmesi isteniyor.
KIRIKKALE-KONYA YOLU KONTROLLÜ AÇIK
Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasında devam eden toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle, Kırıkkale-Konya istikameti kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
YOZGAT-KIRIKKALE YOLUNDA YENİLEME ÇALIŞMASI
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerinde yapılan yol çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
MALATYA-GÖLBAŞI DEVLET YOLUNDA ÜSTYAPI YENİLENİYOR
Malatya-Gölbaşı Devlet Yolu'nda 16-19. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sürdürülüyor.
RİZE-İYİDERE YÖNÜ TEK ŞERİTTE
İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
KARAMAN-ERMENEK YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
BATMAN-SİİRT YOLUNDA ŞERİT DARALMASI
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Batman-Siirt yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı