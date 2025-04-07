Kara yollarında dikkat! Birçok güzergahta çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan 2025 tarihli yol durumu bültenine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu güzergahlarda dikkatli olmaları, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

İSTANBUL İSTİKAMETİNE GEÇİCİ KAPANMA

Avrupa Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları arasında (130-133. km) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak olan araçlar, Edirne yönünden çift yönlü olarak ulaşımlarını sürdürebilecek.

AYDIN İSTİKAMETİNDE ŞERİT DARALTILDI

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey-Aydın Güney kavşakları arasında (4-5. km) yürütülen çalışmalar nedeniyle Aydın yönünde sağ şerit ve emniyet şeridi kapalı olacak. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaya devam edecek.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasında yer alan Çaykur Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle her iki yönde de yan yollar trafiğe kapatıldı.

KONYA-AFYON YOLUNDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometresi arasında (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ'DE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 39-41. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü veriliyor.

Alanya-Gazipaşa yolunun 11-12. kilometreleri arasında da benzer şekilde, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ HATTINDA DA YOL KISITLAMALARI

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometreleri arasında ulaşım, yol yapımı nedeniyle bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometreleri arasında ise heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

MALATYA VE BURSA'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLARA DİKKAT

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücüler alternatif olarak servis yollarını kullanmak zorunda.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.