Kara yollarında dikkat! Birçok güzergahta çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel yol durumu bültenini paylaştı. Çok sayıda güzergâhta kontrollü geçiş uygulanırken, sürücülerin hem güvenlikleri hem de trafik akışının aksamaması için dikkatli olmaları istendi.

TAG OTOYOLUNDA ÜSTYAPI ONARIMI

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Ceyhan kavşakları arasında kalan 9-12. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerden alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

KAHRAMANKAZAN-ANKARA YÖNÜNDE TEK ŞERİT KAPALI

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometreleri arasında yürütülen köprü, üstyapı ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara yönü tek şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

TEM OTOYOLUNDA GECE ÇALIŞMASI

Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında bulunan TEM Otoyolu’nda 21.00 ile 07.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları yapılacak. Özellikle gece yolculuğu yapan sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

HAVZA TÜNELİ'NDE BAKIM

Samsun-Ankara yolu 22-25. kilometreleri arasında bulunan Havza Tüneli’nde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

İNEGÖL-BOZÜYÜK YOLU KISMEN TRAFİĞE KAPATILDI

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometreleri, Bursa-Ankara istikametinde yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

EGE VE İÇ ANADOLU’DA DA ÇALIŞMALAR VAR

Selendi-Simav yolunun 10-13. kilometreleri

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometreleri

Bu kesimlerde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde veriliyor.

SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDE KAVŞAK DÜZENLEMESİ

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometreleri arasında (Seydikemer Devlet Hastanesi önü) yapılan kavşak düzenlemesi sürerken, sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

SAVUR KÖPRÜSÜ’NDE YENİDEN YAPIM

Mardin-Savur yolunun 31-32. kilometreleri arasında yürütülen Savur Köprüsü yapım çalışması nedeniyle de geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

KÜRTÜN-TORUL YOLU ZAMAN ZAMAN TRAFİĞE KAPANIYOR

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometreleri arasında yürütülen şev temizliği nedeniyle bu güzergah kısa süreli olarak ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler bölgeden geçerken anlık uyarılara dikkat etmeli.